台股今(9日)在電子買氣回溫，終場加權指數收在18151.76點，大漲185.5點，外資終止連4賣，買超104億元，不僅狂掃友達、彩晶、群創等面板股，也大買航空雙雄以及玉山金等3檔金控股。

在電子權值股回神走揚帶動下，台股重返18100點，成交值2940億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超104.12億元，自營商也轉買超32.31億元，投信買超40.23億元，已是連7買，合計買超176.66億元。

外資買超前10名依序為友達、彩晶、華邦電、玉山金、長榮航、群創、華航、開發金、元大滬深300正2(00637L)以及中信金，其中，第1、2、6名皆為面板股，分別買超2萬9742張、2萬3336張以及1萬5468張。由於美國對大陸企業的管制伸向面板業，市場預估將有利台灣面板廠，面板三虎友達、群創、彩晶股價開高走高，友達收盤上漲4.83%，收在21.7元，群創收在17.8元，漲幅3.49%，彩晶更有5.04%的漲幅，收在17.7元。

除了面板股，外資買較多的還有期待解封在即，即將迎來復甦商機的航空雙雄華航、長榮航，以及受惠升息題材的玉山金、開發金以及中信金等3檔金融股。

至於外資賣超前10名個股則為新光金、宏碁、元大台灣50反1(00632R)、富邦金、京元電子、宏達電、台亞、中環、威盛以及三晃。