佳世達1月營收創同期新高 18:192022/02/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳世達集團（2352）公告1月合併營收達205.46億元，年增17.1％、月減6.8％，月營收維持在200億元以上表現，並創下同期新高紀錄。 佳世達表示，1月仍屬資通訊事業旺季、商業顯示器需求強勁，高附加價值新事業布局亦有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收維持高檔水準。 展匯科 1月營收寫新高 上銀1月合併營收創同期新高 #佳世達 #月營收 #創同期新高 #佳世達集團 #合併營收達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏捷科1月營收 年減3成 16:092022/02/08 財經 材料上月營收 創同期新高 04:102022/02/08 證券．權證 詮欣轉型有成 元月營收挑戰近六年歷史新高 12:522022/02/09 財經 群光1月營收99.3億元 創史上第三高 14:142022/02/08 財經 全新1月營收重返成長 雙率雙增 15:402022/02/09 財經 世界先進元月營收41.79億元 同期新高 17:392022/02/09 財經 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 《類股》亞德客-KY、鈞興-KY元月營收個位數下降 16:312022/02/09 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 農曆年客戶積極備貨 禾伸堂1月營收12個月新高 16:392022/02/09 財經 緯創軟體1月營收年增三成 創單月歷史次高 17:012022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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