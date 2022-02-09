佳世達集團（2352）公告1月合併營收達205.46億元，年增17.1％、月減6.8％，月營收維持在200億元以上表現，並創下同期新高紀錄。

佳世達表示，1月仍屬資通訊事業旺季、商業顯示器需求強勁，高附加價值新事業布局亦有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收維持高檔水準。