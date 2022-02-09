開心過完年，吃吃喝喝荷包緊縮，偏偏家中民生必需品又該採買，看準年後補貨需求，量販超市推出虎年首檔促銷，尤其是重要的衛生紙、衛生棉、面紙等多款下殺買1送1，讓民眾年後可無痛省荷包。
家樂福即起至2月22日止，推出虎年第1波促銷，再加碼點數大放送，另美妝專區也推出上百支美妝、身體清潔保養、紙品買1送1及滿額加價購。其中針對民眾最擔心的紙品部分，家樂福表示會盡可能協商，希望降低顧客衝擊，也特別針對紙品推出促銷，部分商品更下殺買1送1。
另外，每周三購買家樂福自有品牌時，使用聯名卡綁定家樂福錢包支付599元以上，可享8折優惠，只要看準促銷優惠，就不用擔心荷包大失血，推薦促銷品如舒潔羽絨經濟抽取衛生紙100抽Ｘ12包，原價278元，特價買1送1；可麗舒豆卡聯名衛生紙90抽Ｘ6包原價69元，特價2件118元，平均1件59元等；家樂福抽取式衛生紙110抽Ｘ24包原價269元，促銷價249元；蕾妮雅舒膚Free超極薄衛生棉系列9至20片原價136元，特價買1送1。
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