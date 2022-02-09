英國年度音樂盛事全英音樂獎（Brit Awards）最大亮點非愛黛兒莫屬，睽違六年發行新專輯《30》的她，一連抱走年度英國藝人、年度英國專輯、英國年度歌曲三項大獎，成為本屆最大贏家;而過去以豐腴形象深植人心的她，近兩年靠運動、改變飲食習慣成功減45公斤，在本次典禮上也一連換上三套禮服，展現不同面貌，而向來個性大剌剌的她，除貢獻三套絕美造型外，也在紅毯上接受採訪、與歌迷自拍時展現率性活潑的面貌，讓不少粉絲笑說「姊根本是活動表情包！」

愛黛兒身穿Armani Privé黑色深V透視裝走上紅毯，左手無名指鑽戒引媒體熱議。（美聯社）

此次紅毯愛黛兒以Armani Privé高級訂製黑色V領禮服，胸前的深V剪裁勾勒出性感曲線，裙襬上的拖曳透視設計則延伸整體造型輪廓也呈現出強大氣場，不過領口的透明薄紗，卻緩和下半身的厚重，同時也襯托耳上的垂墜耳環使其更加矚目;另外在其左手無名手指上的巨鑽，也成為不少媒體、粉絲的目光焦點，讓不少國際媒體瘋狂猜測愛黛兒被交往一年多的籃球經紀人男友「套牢」。