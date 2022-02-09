「澳洲廣播公司」（ABC）9日報導，澳洲近期在外交上給予立陶宛全面支持，不過該國外交部長潘恩（Marise Payne）已表示，其並不打算仿效立陶宛，將目前「駐澳大利亞台北經濟文化辦事處」中的台北改為台灣。

根據報導，在與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）會晤後，潘恩於記者會中支持立陶宛，稱兩國同樣面臨中國大陸的「經濟脅迫」（economic coercion），強調各國應團結起來，合作阻止北京政府，否則未來將會有更多國家受到影響。

不過在提到駐澳大利亞台北經濟文化辦事處時，潘恩表示，澳洲政府未考慮為其更改名稱，如將「台北」改成「台灣」等，稱「我們沒討論過這種性質的事情」。

而針對中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週會面後共同發表的聯合聲明，潘恩指出，該聲明所呈現的全球秩序願景，與澳洲與盟友及合作夥伴希望的「完全不一致」，稱中國大陸和俄羅斯等極權勢力，對周邊區域的安全和穩定並無貢獻，尤其是在各國正嘗試從新冠肺炎（COVID-19）疫情中站起來的現在，強調支持無論大國小國追求自身利益的權力。

中國大陸外交部發言人趙立堅8日則表示，立陶宛稱其受到北京政府的經濟脅迫，只是「混淆是非」、「惡意炒作」、「無中生有」，試圖拉攏其他國家聯合對付中國大陸，要求立陶宛「糾正自身錯誤」。