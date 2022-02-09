台灣投資人喜歡領息，不論是股票、ETF或是其他配息型投資標的，如果不想存高股息ETF，有沒有股票可以賺到不錯的股息，甚至還有機會賺到大波段的價差？專家指出，要找高股息股票，可以從高股息ETF成份股中尋找，例如金融股的國泰金、富邦金，以及傳產股的台塑、電信股的中華電等13檔個股，都是可以穩穩領息，還有機會賺到波段價差的高殖利率股。

存股是常見的懶人投資法，10年前大家可能會存中鋼，摩爾投顧分析師陳昆仁在中天《與錢同行》節目中表示，但如果獲利已經不像以往那麼穩定時，就不是一個很好的選股條件，其實，想找高股息的股票，可以從高股息ETF成份股中尋找。觀察有「國民ETF」之稱的元大高股息(0056)2021年的投資報酬率26.34%，元大台灣高息低波(00713)更達40.28%，另外，FH富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701) 也都有23%以上的漲幅。

由於今年各國央行會緩步升息，市場震盪時，績優高殖利率股便成為資金避風港，陳昆仁從高股息ETF成份股中找出13檔兼具趨勢成長以及高殖利率的個股，包括金控股的富邦金、國泰金、兆豐金、中信金，電子股的華碩、聯詠、光寶科、仁寶，傳產股的統一、台塑、亞泥，以及電信股的中華電、台灣大等。

他表示，例如金控股的富邦金去年配發現金股利3元，2021年獲利年增60%，每股稅後純益(EPS)高達12.49元創新高，以股息配發率推估，有機會提高到5元，接近6%的殖利率，股價從40幾元漲到80幾元，漲了幾乎一倍，但即使已漲了一大段，也還是有5-6%的殖利率；電子股的華碩是專注本業的大廠，不只NB，還有電競產品、手機產品等多角化的經營，獲利穩定，去年配息26元，殖利率有7%，不僅賺到股息，也有20%的波段漲幅；傳產的統一是食品股龍頭，乳品、飲料、零食、泡麵統統有，在疫情雜音下，如有遇到短線錯殺，都是撿便宜的好機會，且配息是常年性的；電信的中華電更是長年穩定配息的標的。

陳昆仁也特別指出操作方式，即高股息殖利率股票原本是要穩穩的每年配息賺股利，但如果遇到利多突然大漲，可能有短線資金過度追價，如果一個波段賺到20%，建議可先獲利了結，待股價拉回時再買回來。