總統蔡英文「論文門」爭議持續發酵，資深媒體人彭文正與台大名譽教授賀德芬等人今(9日）在立院開記者會，再度質疑蔡論文和學歷真偽、用假學位在台騙教職。對此，身為倫敦大學校友的趙怡翔質疑，鄭正鈐委員抹黑英國百年學府，難道同黨立委、校友陳以信甘願默不吭聲？彭文正隨即發文回嗆，趙怡翔怎麼不去倫大圖書館找一下蔡英文號稱1984年就送進去的「論文」？

趙怡翔9日發文指稱，近年來有心人士不斷抹黑蔡總統學歷，即便已遭到倫敦大學強力否認，仍為政治目的不擇手段。原本被視為國際笑話的事件，現在鄭正鈐委員竟然加碼演出，將國會殿堂會議室借給賀德芬、彭文正等人召開記者會，繼續做出不實指控，甚至讓與會人不惜口出「百年名校要自己作賤，我們也擋不了你」此番話，惡意抹黑倫敦大學。

趙怡翔續指，陳以信委員是倫敦大學亞非學院畢業，甚至還在該學院擔任副研究員，曾經在媒體上公開表示自己申請獎學金前往倫敦大學，並鼓勵其他青年申請赴英，能成為人生「一個轉捩點」。但如今同黨立委鄭正鈐卻縱容、鼓勵有心人士在國會殿堂汙衊自己母校，並做出不實指控，難道陳以信不需要出面回應嗎？

對此，彭文正隨即在臉書發文回擊，去讀英國倫敦大學伯貝克學院一年制碩士班的趙怡翔，怎麼不去倫大圖書館、IALS圖書館找一下蔡英文號稱1984年就送進去的「論文」？