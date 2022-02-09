北京冬季奧運百家爭鳴競奪獎牌，各國運動員中就屬中美混血的自由式滑雪選手「谷愛凌」（Eileen Gu）最受矚目，她不但於昨(8)日成功替中國大陸代表隊奪下金牌，本身的超高顏值更被粉絲們稱作「雪上公主」、「最強美少女」，滑雪服下還藏著傲人好身材，時常在個人IG分享各式美照；而看似人氣一夕爆棚的谷愛凌，其實早就已經是各大品牌的寵兒，身上的代言接到手軟。

谷愛凌的父親是美國人，母親谷燕則為北京的前滑雪教練，今年18歲的她其實早已小有名氣；谷愛凌從小就展現運動天賦，對各項運動都很擅長，但她在媽媽的影響下決定專攻「滑雪」，過去曾經贏得8項國際滑雪賽事冠軍；而今這是她第一次以中國大陸代表隊的身份站上冬奧舞台，雖然中美混血身份引發不少爭議，但亮麗外型仍讓她成為冬奧的「嬌點」之一。

谷愛凌五官立體，擁有混血高顏值，身高175公分相當修長，身形雖高挑纖細卻超有料，賽場上的滑雪服下藏有傲人好身材；谷愛凌去(2021)年曾出席Met Gala典禮的公主澎裙造型，便展現了豐滿上圍驚豔全場；她私下也不吝嗇展露身材，時常在IG分享日常美照，放送一雙逆天長腿。

而憑藉著姣好出眾的外型，谷愛凌同時也身兼時尚模特兒，深獲各大精品品牌的喜愛；據外媒指出，她手上擁有眾多合作品牌，包括雅詩蘭黛、維多利亞的秘密、LOUIS VUITTON、高級腕表IWC、Tiffany & Co.等，可說代言「接到手軟」，更是眾多雜誌畫報中的熟面孔。