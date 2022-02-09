台中市總工會9日在潮港城國際美食館舉辦「111年度勞工職災保險及保護法宣導暨工會會務推展研討活動」及新春團拜，市長盧秀燕特別錄製影片，感謝工會夥伴們對市府各項勞動政策的支持與協助，並由勞工局長張大春發放虎年小紅包及摸彩，祝賀新的一年幸福快樂，財源滾滾來。

盧秀燕指出，工會團體是促進勞資和諧的重要橋樑，也是市府最親密的夥伴，受疫情影響，今年改採線上祝賀方式參與活動。

盧秀燕說，市府將持續以「安居樂業、適性發展」作為施政願景，並以「建構友善青年就業創業環境」、「維護勞工權益」及「促進勞資和諧」三大目標，積極輔導企業落地生根，永續發展，促進勞資雙方充分對話及溝通，建立勞資雙贏夥伴關係；也感謝台中市工會夥伴長期為台中經濟發展所做的貢獻，期待未來提供市府更多指導，讓台中成為有愛、進步的城市！

勞工局張大春表示，該局每年度編列經費補助台中市工會推展會務及辦理勞工教育，去年近萬人次受益，另也補助職業工會會員健康檢查費用，去年約3000人接受檢查，保障勞工健康，今年將持續擴大補助，讓更多勞工朋友提升勞動價值與職能，兼顧工作上的健康安全。

張大春強調，為協助市民就業勞工局辦理「視訊2.0徵才活動」、「補助弱勢青年就業獎勵」、「加碼中高齡就業獎勵」及年後系列求職徵才活動等多元服務措施，活絡勞動力市場，創下去年全年失業率3.9％，六都最低，勞動參與率60.1％，六都第二佳績。