日本冰上王子羽生結弦在這次冬奧比賽之前，誓言搶下人生第三面奧運金牌替國家爭取榮耀。不料，昨天進行短曲項目競賽時出現失誤，原本預計完成高難度四周半跳，最終只旋轉了一次。賽後羽生坦言，滑冰鞋在起跳時疑似卡到冰場上的洞，才會搞砸了自己第一個跳躍項目。就有外媒報導，將羽生的失誤歸咎於俄羅斯選手莫扎列夫（Andrei Mozalev），懷疑是他在場上挖洞，莫扎列夫還因此收到許多人威脅要殺了他。

Japan's Yuzuru Hanyu currently sits in second place in the men's singles short program.



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#AndreiMozalev#AndreiKing #WeLoveAndrei



We Japanese figure skating fans love you.

We feel bad that some people are picking on you😢



Show us your wonderful performance and smile again🥰



Good luck 🤞 pic.twitter.com/sUwsqMCzf0 — あまなつ@ゆるゆる (@sweet_summer_9) February 9, 2022

27歲的羽生結弦昨天在短曲項目挑戰賽失利，最終得到95.15的成績，排名暫居第8。賽後羽生接受媒體採訪表示:「我小心翼翼避開那個洞，讓身體多擺動了10公分。」他認為自己沒有犯下什麼嚴重失誤，甚至覺得狀態完美。沒獲得亮眼成績，羽生結弦還是胸有成竹的說道:「我對自己說，沒關係，好好專注在下一場就好。」

清秀外型搭配帥氣五官，身為兩屆奧運金牌得主實力備受肯定的羽生，已經是紅遍半個地球的新生代花美男。賽後備受討論的莫過於，大批羽生的瘋狂粉絲都在找挖洞的兇手是誰?於是大家鎖定了在羽生出場前一位俄羅斯選手莫扎列夫，懷疑洞是他造成的。俄羅斯媒體《SPORTS EXPRESS》報導，據悉賽後還有粉絲威脅要殺了莫扎列夫，隨後莫扎列夫個人Instagram帳號還因此被迫關閉。不過推特上也有另一派和平粉絲出來緩頰，熱情對莫扎列夫喊話表達關心，對於竟然有人將矛頭指向他感到心疼。