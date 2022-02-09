台灣鋼鐵集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109），9日公告1月營收達到2813.9萬元，年增48.88%，同時也比去年12月增加23.56％。加捷表示，隨著新產品持續上市，今年營收將穩步攀升，預期將優於去年。

加捷1月份營收表現亮眼，歸功於春節送禮效益與投資台鼎保經公司效益發揮兩大因素。因應2月春節，送禮需求倍增帶動加捷生醫1月營收成長。加捷指出，與去年同期相比，1月出貨營收增長12.84%，其中甲魚精-P產品業務成長幅度較大，年增幅度逾1成。另外，去年底投資台鼎保經公司並取得經營權，從今年起開始認列台鼎保經營收，對營收帶來相當程度的貢獻。

加捷生醫繼去年底發表甲水水美姬錠、甲勇勇錠、孅穩定苦瓜胜肽複方錠三項新品後，今年二月也規劃推出孅排空酵素凍搶攻新型態營養保健品市場，新產品陸續上市將帶動業績成長。展望今年，加捷生醫的營養保健品將延續去年趨勢持續成長，加上疫情持續影響讓國人更重視養生保健，今年營收表現預期將優於去年。