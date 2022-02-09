美股重啟攻勢，帶動台股9日開高走高，重返「萬八」（18000點）之上，外資轉為買超並匯入資金，帶動新台幣升勢延續，終場收在27.822元兌1美元，升值1.6分，連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.52億美元。

外匯交易員表示，美股回檔消化利空後，由科技股帶頭漲，四大指數全部收紅，台股新春開紅盤以來更已連三紅，金虎年一開春就一舉攻克「萬八」，大漲185點至18151點，帶動新台幣轉升。外資也匯入資金，由賣超轉為買104億元，但壽險及投信業者買匯進場，使得新台幣升勢受壓抑。

外匯交易員指出，目前國際金融市場多空交錯，除烏俄緊張情勢未解，隨3月愈來愈近，聯準會（Fed）升息預期的影響將愈明顯，且歐洲央行（ECB）也釋出寬鬆退場訊息，美元及歐元預期走強，新台幣過去二年多的強勢格局，應可望告一個段落，短線續為區間整理格局居多。