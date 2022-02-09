全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（3669）去年因海運不順，出貨受阻，充電車去年業績表現不如預期，成為拖累圓展去年獲利的老鼠屎，為了克服困境，圓展積極爭取大廠認證，並於開春就捎來好消息，9日宣布其充電車已通過微軟的各項測試，順利取得微軟Designed for Surface（DFS）認證，經官方認可，能夠快速充電及安全存放Surface筆記型電腦和變形平板。

圓展搭上疫情捎來的遠距商機，獲利大爆發，不過隨著基期拉高，去年成長力道也受阻，特別是充電車部分，表現可謂是不如預期，經圓展分析，原因除了充電車的日本專案在去年首季已全數出貨完畢，此外，體積過於龐大的充電車受限於海運不順、運價高漲，不少歐美、東南亞客戶都選擇延緩或分批出貨，致出貨量大減。

為了解決此問題，圓展決定化整為零，以出口零組件的方式到當地再組裝，以減少海運面臨的困境，此外也積極尋求大廠的認證，圓展指出，充電車解決方案主要客群為教育、醫療保健和企業，主打可以為其平板、筆電等設備充電與做好保管，取得大廠認證對其銷售別具意義，除了大廠掛保證外，效能也是主要訴求，以首台取得DFS認證的充電車AVer C36i+為例，除了能同時充電與存放高達36台Microsoft Surface裝置外，更具有高效智能充電技術，確保每台設備安全且同步獲得均衡的電量；此外，車體上也增加了活動式托盤的設計，以方便使用者拿取。

圓展美國子公司產品行銷暨客戶成功總監Carl Harvell表示，圓展和Microsoft的合作夥伴關係，對Microsoft Surface變形平板電腦與有充電、存放需求的市場提供完美的協作體驗，如教育、醫療保健和企業用戶等。因為這些解決方案都是專為Microsoft Surface設計，無須擔心相容性及充電安全性。