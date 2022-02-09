面板驅動IC封裝基板廠易華電（6552）公告2022年1月營收為新台幣2.11億元，比2021年12月的2.10億元相較增加0.24％；與2021年同期的2.32億元相比減少9.03％。

由於客戶為因應農曆年節而出現提前備料需求，易華電1月營收與上月持平。隨著農曆年假結束，將進入客戶回補庫存的新週期，客戶下單力道回升速度待3月可望明朗。

綜觀全年營運，易華電預期產業循環應可回歸過去淡旺季的正常表現，即第一季為全年低點，第二季可望落底回溫，下半年進入旺季高峰。