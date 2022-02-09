以色列軍方表示，以國今天凌晨對敘利亞境內目標發動攻擊，擊中了防空飛彈連，以回應一枚自敘利亞朝以國發射的飛彈。

以色列國防軍在推特發文指出，敘利亞飛彈射出後，以色列北部阿拉伯裔城市烏姆阿法姆（Umm al-Fahm）發出警報，但飛彈在半空中爆炸。

以色列國防軍表示：「由於一枚防空飛彈自敘利亞射出，我們剛剛襲擊了敘利亞的地對空飛彈目標，包括雷達和防空飛彈連。」

敘利亞官媒指出，針對以色列的攻擊，敘國啟動了「大馬士革附近」的防空系統。

敘利亞官媒引述軍方消息來源報導，以色列在敘國當地凌晨1時前不久開始空襲，然後又在1時10分「自戈蘭高地方向」發動地對地飛彈攻擊。

國營敘利亞新聞社（SANA）報導：「我們的防空系統抵禦敵軍飛彈，並將其中某些飛彈擊落。」

敘利亞新聞社說，以軍攻擊造成1名敘國軍人身亡、5人受傷，「並造成了一些物體損壞」。