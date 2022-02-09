樂成宮就將樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」活動，民國97年已登錄為台中市無形文化資產。（讀者提供／黃國峰台中傳真）

具200年歷史的媽祖遶境十八庄活動，近年來因對媽祖起駕地點認知有異，而爆正統之爭，其中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」遶境活動已經列入台中市無形文化資產，東女慈善宮則將活動更名「大屯十八庄迎媽祖」，去年底也獲得台中市文化資產處審議通過，形成內容相仿，名字各異的趣事。

「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」活動起源於清朝道光年間，當時因台中市烏日、大里及霧峰等屯區稻作發生嚴重病蟲害，民眾特地恭迎「旱溪媽」出巡遶境祈福，結果媽祖遶境經過路線的蟲害都獲解決，之後每年遶境活動成為地方盛事。

早於民國97年，樂成宮就將樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」活動申請登錄為台中市無形文化資產，但近年來遭到「頭庄」東女慈善宮挑戰，東女慈善宮指出，是每年邀請彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、旱溪樂成宮、台中萬春宮等媽祖及各庄內媽祖或王爺神尊，一起巡庄遶境祈福消災，並不是由樂成宮主導。

正統之爭，造成地方兩難，兩大宮廟除規劃自己的遶境路徑外，部分庄頭和宮廟只接待一方遶境，排拒另一方前來，有些則是不分彼此，一律出面接駕遶境，因此發生信徒一天要祭拜2次，宮廟人員也要遶境2次，今年「旱溪媽祖遶境十八庄」、「大屯十八庄迎媽祖」都列入台中市無形文化資產，會如何變化，地方都拭目以待。

台中市文化局指出，這項活動原本是聯合各地媽祖一起巡庄遶境，九二一地震後，百業蕭條，樂成宮因而出面主導；近來發生爭議後，審議委員協調雙方聯合舉辨不成，加上雙方遶境路線出現不同，因而同意將兩項活動都列入民俗文化資產。