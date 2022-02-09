台中大甲益發彩券行開出「1200萬大吉利」刮刮樂的第二個頭獎，業者透露，中獎者是一位年約三、四十歲的女子，由於日前有蝙蝠飛來家裡，因此花了1000元買「1200萬大吉利」的刮刮樂，沒想到真的刮中1200萬頭獎。

台彩「1200萬大吉利」刮刮樂頭獎共有5位，首位幸運兒先出現在新竹，大甲益發彩券行8日透過臉書分享第二位幸運得主誕生，並表示得獎者是約三、四十歲的女子，一上門就說有蝙蝠飛進家裡帶來吉兆，本來是要玩選號樂透彩，後來決定買刮刮樂試手氣，竟刮中1200萬元。

益發彩券行業者透露，這名中獎者當天一上門就說，有蝙蝠飛進家裡，認為帶來吉兆，本來要玩樂透彩，但選號時有點猶豫不決，後來要求推薦彩券，業者說「當下我也不知道要推薦哪一款，後來她看到別人在玩刮刮樂，就決定買1張小試手氣」。

業者指出，得獎人花了1000元買「1200萬大吉利」，剛開始前3區都槓龜，沒想到刮到第4區時，發現3個相同密密麻麻的數字，仔細一看竟是8位數「12000000」，幸運刮中頭獎1200萬元。

刮中頭獎的小姐驚訝地詢問「大獎要去哪邊領？」彩券行老闆當天下午放鞭炮慶祝，並將頭獎刮刮樂拍照轉貼臉書分享，許多網友留言直呼「好爽哦恭喜 」、「阿姨我不想努力了 」、「積善之家有福 」。

台彩則表示，單張中獎彩券超過500萬元，須撥打高額兌獎專線事先預約兌獎時間，專線人員會與中獎者約在台彩貴賓室，中獎人需在約定時間內，並攜帶中獎彩券的正本、身分證及銀行帳戶資料，進行彩券驗證程序確認後，中獎人約需等候7天，彩金才能真正入到帳戶內。