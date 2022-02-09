農委會9日公布，受1月雨害影響，造成農業災情，至17時止，農業產物估計損失計6128萬元，受損縣市只有一個，就是屏東縣。

農委會指出，屏東縣的主要農作物損失為為洋蔥，被害面積198公頃，損害程度62％，換算無收穫面積123公頃，損失金額3358萬元，其次為改良種芒果及荔枝等。

農委會統計，總損失金額為6128萬元，農作物被害面積448公頃，損害程度50％，換算無收穫面積224公頃。目前針對洋蔥，已公告辦理現金救助及低利貸款。

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