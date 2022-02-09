屏東1月雨害農損逾6千萬元 18:382022/02/09 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會9日公布，受1月雨害影響，造成農業災情，至17時止，農業產物估計損失計6128萬元，受損縣市只有一個，就是屏東縣。 農委會指出，屏東縣的主要農作物損失為為洋蔥，被害面積198公頃，損害程度62％，換算無收穫面積123公頃，損失金額3358萬元，其次為改良種芒果及荔枝等。 農委會統計，總損失金額為6128萬元，農作物被害面積448公頃，損害程度50％，換算無收穫面積224公頃。目前針對洋蔥，已公告辦理現金救助及低利貸款。 新年新氣象 花蓮政府3首長洗牌換人做 每日缺蛋200萬顆 農委會砸億元助產雞蛋 #公頃 #農委會 #月雨害 #農業 #損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未登工廠納管3／19截止受理 高市仍有逾千家未申請 17:062022/02/09 寶島 農遊券第二階段抽獎送開工紅包888中獎率百分百 13:152022/02/09 財經 最強菜農林佳新：政府以行政命令 讓大國予取予求 04:102022/02/09 焦點要聞 解決蛋荒 農委會擬補貼2.82億元 04:102022/02/08 焦點要聞 北部缺蛋 台中雞蛋被掃貨 盧秀燕籲中央這件事 14:052022/02/07 政治 農遊高雄加碼獎不完 11:382022/02/08 生活 就業強勁 Fed升息催油門 04:102022/02/07 財經要聞 團結經營力量大 台南麻豆果樹產銷班第1班獲獎 14:572022/02/08 寶島 蛋價凍漲過年9天賠掉8600萬 彰化蛋農氣炸怒爆政府潛規則 20:432022/02/07 政治 紅蔥頭價格崩跌 南市議長籲市府及時處理 12:192022/02/08 生活 缺蛋危機持續 陳吉仲：已調度食品加工用蛋補缺口 11:352022/02/09 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。