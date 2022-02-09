為強化期貨信託事業風險管理、人員交易行為管理，金管會擬訂新制2022年上路！證期局官員指出，依據新制，國內九家期貨信託事業必須在2022年底前配置適足適任的風險管理人員，不過，目前僅一家期信的業務人員尚未符合資格條件規定，且六月底就可改善完畢，即今年底前九家期信都可調整完畢。

證期局官員指出，若依原本法規規定，期信事業至少要有一名風險管理人員，不過，國內九家都是證投信兼營期信，且皆已配置一名風險管理主管、一名業務人員，只有一家業務人員不符合資格，但該員到今年六月底就符合資格可升任業務人員，所以年底前全數可達標。

證期局官員指出，此次修正要點主要有二項，一是考量風險管理人員已為期貨信託事業公司治理重要一環，因此在第4條新增業務人員的「風險管理」職務，且明定期貨信託事業應配置適足及適任的風險管理人員、增訂風險管理人員應具備之資格條件及應為專職等規定，並應於2022年12月31日前符合前揭規定。

二是考量期貨信託事業為專業投資機構，向投資大眾募集期貨信託基金執行投資及交易，關係投資人權益甚鉅。證期局官員表示，為避免利益衝突並落實專業經營原則，此次修法明定期貨信託事業人員「不得」代理他人從事期貨交易或期貨相關現貨商品交易，比原先僅規定不得代理客戶，範圍更廣。

金管會指出，「期貨信託事業管理規則」部分條文修正草案已完成預告程序，將於近期發布施行。