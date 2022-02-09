大陸國家統計局日前公佈數據顯示，據初步測算結果，2021大陸全社會研究與試驗發展經費投入（研發投入）達2兆7864億元（人民幣，下同），比上年增長14.2％，增速比上年加快4個百分點，延續「十三五」以來的兩位數成長速度。按不變價計算，研發投入增長9.4％，高於「十四五」提出的年均增長不低於7％的預期目標，實現良好開局。

而根據《人民日報》報導，大陸的研發投入強度也再創新高。2021年研發投入與國內生產總值之比達到2.44％，比上年提高0.03個百分點。

此外，基礎研究投入也恢復到疫情前增長水準。統計2021年大陸的研發經費投入中，基礎研究經費為1696億元、比上年增長15.6％，增速較上年加快5.8個百分點，恢復到疫情前兩位數的成長水準；同時基礎研究經費占研發經費比重達到6.09％，比上年提高0.08個百分點。

另據世界智慧財產權組織2021年發佈的全球創新指數顯示，大陸科技創新能力在132個經濟體中位列第12位，較上年再提升2位，穩居中等收入經濟體首位。回顧大陸從2013年的排名就保持穩定上升，9年間提升了23個名次。