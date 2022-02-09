台北市長選戰將在年底登場，衛福部長陳時中被點名是代表綠營出戰的熱門人選，民進黨立委高嘉瑜8日受訪時表示，黨內若提名陳時中選北市，他會義不容辭。不過，資深媒體人陳揮文卻力挺高嘉瑜競選台北市長，並指高嘉瑜曾擔任過市議員和立委，較熟悉台北市市政，高嘉瑜則說，蔡英文總統應該不會聽從陳揮文的建議。

針對高嘉瑜的說法，陳揮文今天(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，相信黨內提名，高嘉瑜也義不容辭 ，高嘉瑜也很想選，且她是台北市長柯文哲的舊愛，黃珊珊是新歡。陳時中還有很多問題沒爆發，提名陳時中一定好嗎？這要問蔡總統，如果問陳時中，他一定想選，「問高嘉瑜想不想選？當然想，想很久了」。

陳揮文直言，高嘉瑜跟陳時中誰比較好？「我內舉不必親，外舉不避仇，真的是高嘉瑜比較好」。若蔡總統決定讓高嘉瑜選，柯文哲會面臨兩難，是否真要力挺黃珊珊？

對此，高嘉瑜則表示，小英總統應該不會聽陳揮文的建議，可能要別人來建議比較有用。陳時中是目前檯面上的人選中，民調比較高的，而陳時中也很清楚他的民調來自防疫表現。

不過，陳揮文也說，「高委員沒有在民調名單裡，所以不公平」；高嘉瑜回答，「謝謝揮文哥，不然陳揮文幫我做一個」。同時，陳揮文認為，就對台北市市政熟悉度而言，高嘉瑜當過市議員、立委，對市政會比陳時中更熟悉。

高嘉瑜指出，陳時中的角色很尷尬，他一方面是防疫指揮官，若一方面又想選舉，民眾會覺得怪怪的，所以他8日也在記者會上說，與其說是表態要選舉，不如說是表態不選舉。至於陳時中參選的機率，高嘉瑜坦言很難講，最後還是要由選對會分析民調，交由中央決策確定人選，提名之前的變數很多，現在沒辦法篤定是誰。