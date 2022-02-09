通訊軟體LINE開發多元服務，不過就有民眾收到假的LINE PAY紅包通知，點入後被加入奇怪群組，也沒收到紅包，她察覺有異於是上網發文示警。台灣事實查核中心經過查證後，這並非LINE官方舉辦的行銷活動，請民眾千萬不要點擊。

原PO日前在Dcrad發文表示，LINE收到開工大吉的訊息，一開始還以為是朋友送的Lina pay紅包，竟然抽到了1000多元，領取時卻發現系統要求分享給五個朋友才能領取，因為與Line Pay紅包運作不太一樣，讓原PO察覺有異。

民眾收到LINE PAY紅包，點開後察覺有異疑似是詐騙。（圖／翻攝畫面）

原PO測試重複五次傳給只有自己一人的群組，隨後被引導加入「新年快樂」？的Line帳號，還是沒有領到紅包，也注意到當下已經有5000多人被騙加入。原PO也點出這個賬號顯示「灰色盾牌」，大頭照是免費圖庫圖片，畫面的LINE卡通人物的解析度也不佳，「不知道這個帳號想要詐騙什麼，之後搜集個資進行詐騙或是募集好友數再把帳號拿去販售都有可能，大家儘管檢舉起來吧！」

不少網友也紛紛留言，「老闆傳來的 還以為他今年發財了…」、「我也有收到，同事傳給我的，看到的當下信了也轉傳了」、「這年頭真的什麼都要騙」、「我點了，會被盜嘛？有挽救的方法嘛？」、「我點也加好友了欸，會怎麼樣嗎」。

根據台灣事實查核中心查證，該LINE PAY紅包訊息並非LINE官方舉辦的行銷活動，請民眾千萬不要點擊，LINE台灣公司也提醒不要隨意加入陌生的LINE帳號，或點選不明網址。若LINE帳號前面的盾牌是灰色，代表未經官方認可，若帳號沒有盾牌，則是私人帳號。

趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯則指出，該帳戶在累積一定人數後，之後就會更換名稱，先前加入的用戶可能就會收到來自這個帳戶傳來的詐騙訊息，比如假裝是用戶的朋友要來借錢，或者該帳號也可能被詐騙集團買下後，成為傳遞詐騙訊息的帳號之一。