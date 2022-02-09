民進黨公布內部民調，表示支持開放日本福島5縣市食品進口的民眾佔58.7％，對此，國民黨發言人江怡臻說，民進黨強行開放核食後，火速以一紙「內部民調」操弄風向，不惜掩蓋反核食公投779萬民意反對事實；而細看題目設計可發現，民進黨繼「福食」後再玩文字，隻字不提「核食」，只敢用「日本食品」代稱，果真是「內部自嗨」民調。

細看「內部民調」的題目設計，江怡臻指出，除了不敢用「核食」以外，充斥著犧牲民眾食安權益的誘導式提問，例如「請問你認為開放符合國際標準的日本福島5縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」、「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」上述題目透露，民進黨進口核食只為討好日本，不惜拿國人食安健康做交換條件。

江怡臻建議，民進黨若真尊重民意、想了解民眾心聲，「內部民調」的題目設定應改為，「請問你能不能接受，我國開放日本核食後，還不能立即加入CPTPP？」、「請問你認為開放日本核食後，我國應該在多少時間內就加入CPTPP？」再公布結果；想必這不只是民調，更是所有民眾都在等待的答案。