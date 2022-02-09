首家積極因應自然生態風險議題的台灣企業出現！中信金控9日指出，中信金控長期聚焦創造聯合國永續發展目標（SDGs）的正面影響力，在17個永續發展目標項目中，與自然息息相關的就有4項，保護及支持生物多樣性是實現永續社會的基礎，因此，2月7日成為臺灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）的企業，將與全球逾250個會員機構共同貢獻跨領域的專業知識及經驗，推動相關揭露框架的制定。

世界經濟論壇（WEF）於2022年1月發表《2022全球風險報告書》指出，生物多樣性消失已被認為是未來十年全球前三大風險之一，其結果將嚴重影響下一個世代的生存資源。

2021年6月，包含聯合國環境規劃署金融倡議組織（UNEP FI）、聯合國開發計畫署（UNDP）、世界自然基金會（WWF）、英國環境非政府組織Global Canopy，以及Citi、AXA、BNP Paribas等75個橫跨金融、政府、智庫、企業的非正式工作小組（IWG）會員正式啟動TNFD，主要參考「氣候相關財務揭露建議」（TCFD）成功經驗，期能制定企業揭露自然相關風險與採取行動的框架，進而促進全球資本市場對自然界創造正面價值。

中信金控指出，中信金控在2020年簽署支持TCFD，運用TCFD框架在氣候風險評估及治理奠定紮實基礎，於國內及亞太地區倡議低碳轉型。未來透過參與TNFD，中信金控可觸及範圍更廣泛的自然生態議題，依循TNFD框架，從治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向，強化揭露自然相關風險與因應措施；此外，也會持續與客戶議合，鼓勵採取積極行動，以防止相關業務對自然環境造成負面影響，並善盡自然生態保護的責任。