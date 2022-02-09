麗豐-KY（4137〉2022年虎力全開 ，儘管因農曆春節假期較往年提早，物流減運，工作天數減少近一周，致1月合併營收3.57億元，年衰退約16.61％，惟主營通路「克麗緹娜」加盟店已達4989家規模，直逼5000家大關，將為後市營運添加強勁動能。

麗豐執行長趙承佑表示，「品牌力與產品力是提高競爭門檻的關鍵優勢。加盟商可獲得克麗緹娜在產品、營銷、培訓、數字化等各方面的智識與賦能，更容易較其他業者擁有差異化的服務模式。

目前麗豐採取「陪伴式的服務」策略，在社區門店的紮根，滿足消費者各式需求，包括新美力電商平台、雅樸麗德醫美及抗衰診所、RnD璦緹美甲美睫等，在在打造出關鍵競爭力。

根據《更美2021醫美行業白皮書》最新指出，中國2021年醫美市場規模約人民幣2274億元，預期2022年將年增16％、達人民幣2643億元，預期麗豐等醫美公司仍有龐大事業版圖的拓展空間。

展望2022年，受惠於顏值經濟的紅利逐步擴大，催動消費者對於美容保養、醫美抗衰的需求不斷釋放，趙承佑表示，集團將運用有形的「產品」、「通路」，加上無形的「品牌認同度」、「數字化轉型」，串起關鍵競爭力與營運成長的重要鏈結，擴大客群及創造乘數效果。