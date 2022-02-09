國際永續評比機構S&P Global ESG公布最新2022年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2022)，在全球涵蓋61大產業、超過7500家大型企業參與評比當中，台灣大哥大第四度在全球電信服務業組(Telecommunication Services)獲得銀獎榮譽。

在永續年鑑9個評比項目中，台灣大分別於「資訊安全/網路安全及系統可用性」(Information Security/Cybersecurity & System Availability)、「網路可靠性」(Network Reliability)項目取得滿分，展現高規格落實資通訊安全與個資隱私保護的決心。另外，在「人才吸引與留任」(Talent Attraction & Retention)項目則是產業最高分，凸顯公司提供完善的職涯發展計畫、為員工打造幸福職場的努力，獲得國際評比機構高度肯定。

台灣大以ESG先鋒企業為自許，透過積極作為倡議永續價值，實踐與世界共好的願景，包括董事會承諾2030年IDC雲端機房100%使用綠能，最遲2040年全公司達到100%使用再生能源，同時積極布局綠能使用，包含綠電採購、自建電廠等，從太陽能光電、陸域風電著手逐步增加，加速節能減碳的腳步，持續朝「淨零排放」願景邁進。

此外，台灣大希望能盡早完成併購台灣之星，除了整合珍貴的5G頻譜，發揮更高綜效，也能減少數千個重複的4G基地台站點以及3G和5G各一套網路，每年將節省1~2億度用電量，為改善台灣缺電問題盡一份心力。

台灣大積極回應利害關係人在環境永續、社會關懷及公司治理的期待。環境永續方面，台灣大通過SBT(科學基礎減碳目標)，預計在2030年較2019減少範疇一和範疇二碳排放量30%，範疇三排放量較2019年減少15%。

另外，台灣大將碳管理結合資訊科技應用，開發員工通勤碳足跡調查系統，精準掌握員工通勤碳足跡，讓同仁以身作則響應低碳生活，2020年台灣大員工通勤碳排為240萬公斤的 CO2e，到2021年員工通勤碳排已降至165萬公斤CO2e，大幅減少31%，減碳相當於近2座大安森林公園年吸碳量。

台灣大也攜手供應商夥伴，於2021年完成137家供應商書面碳盤查，其中包括12家實地碳盤查鑑別，目標讓供應鏈2025年碳排放量較2020年減少8%、2030年碳排放量較2020年減少20%。

社會關懷方面，台灣大提供員工生育津貼自3千元調高到6萬元，若員工育有6歲以下子女，每年可再領1萬元的育兒津貼，等於每生一胎最高能享有12萬元的福利金，減輕員工育兒的負擔。女性員工有薪產假從8周延長至10周，加上既有孕期給薪產檢假7天，整個孕期及生產後給薪假共計將達77天。

另外，因應疫情再度升溫，台灣大超前部署，自去月5月15起率先宣布辦公室同仁，以居家上班為主，延續至今年初仍有七成居家工作，減少外出移動的風險，保護員工健康，同時，2021年因實施居家辦公，較2020年節電122萬度，相當於減碳614公噸，為節能減碳盡一份心力。

防疫期間，台灣大針對偏鄉弱勢學童資源不足問題，提供4.5萬門免費上網門號，並且率先發起平板電腦募集，共捐助並出貨2257台平板電腦，幫助偏鄉弱勢學童停課不停學。

公司治理方面，台灣大落實高規格資安保護，取得ISO 27701、BS 10012及ISO 29100國際三項個資隱私保護認證，並以嚴謹態度不斷強化資安作業流程，管理及保護用戶個資隱私，提供安全無虞的服務。

同時，台灣大也因深化永續發展，屢獲國內外評比與獎項肯定，包括2021年再度蟬連DJSI全球電信產業世界指數第一、獲得全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比「領袖級」認證、入選首屆「大中華企業可持續發展指數」前十強，並透過加入國際組織GeSI、GSMA、ECCT、LCI等，善盡國際永續倡議的責任。另外，台灣大也連續三年獲得遠見ESG電信業首獎，以及第14度獲頒《天下永續公民獎》。

台灣大表示，未來將持續推動ESG相關工作，攜手供應商及利害關係人，共同為台灣永續發展努力。