彰化縣第二批65歲以上民眾COVID-19疫苗第三劑造冊接種提醒單預計2月11日起發放。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情還是教人緊張，彰化維持零確診，但全面防疫不鬆懈，趕在開學前，9日開設教職員接種站，提供1200名教職員施打新冠肺炎疫苗第三劑；縣內65歲以上AZ第2劑已施打滿12週，約有5萬多人，縣府也投入造冊，預計2月11日起發放追加第三劑的接種提醒單。

彰化縣長王惠美表示， 1月17日起優先針對65歲以上AZ第2劑已滿12週，造冊分發「提醒單」，安排長者至衛生所完成接種，統計至2月6日止，第一批接種率已達83.2％。

經中央預防接種系統統計，截至2月14日止，彰化縣已施打第二劑且滿12週之尚未接種長者，約有5萬餘人，衛生局造冊製作接種提醒單，請民政處協助由各鄉鎮市公所村里長、村里幹事發放。目標希望達到80％以上。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，第二批提醒單2月11日起陸續分發，會註明建議接種日期及時間，2月14日起由縣內27個衛生所專責提供第三劑。並再度提醒尚未接種第1、2劑疫苗的民眾，2月28日前完成接種，加碼送200元禮券。

寒假即將結束，開學在即，彰化縣政府擴大彰化縣校園工作人員第三劑疫苗覆蓋率，9日下午開設第三劑接種站，讓校園工作人員可就近前往彰化縣立體育館、員林國小或二林文化教育園區接種。

彰化縣長王惠美表示，為了讓老師有很好的保護力，確保孩子們在校內更安全，感謝彰化縣衛生局與醫療診所團隊協助三大場次接種，為1200多位教職員施打疫苗。從最近案例來看，小孩較沒防護力，務必要再嚴守校園相關防疫作為。

據統計，彰化縣國中小第2學期開學前教職員工完成第三劑施打比率約近8成，除了9日預約施打1200多人外，已有多數教師自行前往合約院所完成第三劑施打。