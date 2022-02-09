收購人頭帳戶集團成員黃男，開車載賣家阿明到旅館等候交易，阿明認為條件有出入而反悔不賣了，沒想到「收簿手」黃男居然亮刀擋人，還嗆「不是你想走，就能走！」，阿明被迫拘留2天後，聯繫女友查詢發現酬勞未入帳，以手機發訊息給友人求援，警方獲報到場才脫困，台中檢方依強制罪嫌起訴黃男。

收購人頭銀行帳戶供詐騙集團犯罪使用的「收簿集團」成員黃男，去年12月4日受指示，開車載賣家阿明到中市北屯區1家旅館房間等候交易，因阿明認為對方所談條件與先前有所出入，後悔不想賣了，隔天以手機通訊軟體發送訊息給友人「NISSAN」，請對方開車來接他走。

沒想到，黃男竟當場翻臉，持摺疊刀、以身體擋人，嗆聲「不是你想走，就能走！」，阿明被迫無奈只好叫「NISSAN」先離開，自己暫留旅館房間內，他7日再連絡女友查詢，發現酬勞竟未匯入帳，再度發訊息給「NISSAN」，並囑咐報警。

警方獲報當天晚間抵達旅館房間敲門，阿明趁機奪門而出求援，警方在場並查扣黃男的折疊刀、辣椒噴霧瓶、電擊器、手機及毒品吸食器等證物，並發現黃男與阿明涉嫌吸食毒品。

黃男坦承犯行，檢方以黃男若沒有限制阿明離開，阿明豈有寧願冒敗露非法販賣帳戶風險，趁隙找友人報警解圍之理，將黃男依強制罪起訴，至於黃男與阿明涉嫌施毒部分，則另案偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！