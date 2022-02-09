原PO不爽賓士車佔兩個車位，但網友的看法不一。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

不少駕駛開車上路總有遇上三寶的經驗，而一名網友日前PO出在北市信義區停車場的一幕，直呼圖片中的賓士車主駕照究竟怎麼考的？掀起網友熱議。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，貼出一張拍攝於8日晚間北市信義區停車場的照片，透過圖片可見，一輛灰銀色的賓士將車停在兩個停車格的中間，橫跨車格61與62，一次占用兩格。

原PO也無言表示，「考駕照的時候倒車入庫是這樣教的嗎？」貼文曝光在網路上後，旋即引起網友討論，有些人支持原PO的立場，留言嗆罵賓士車主的行為，「停的好棒棒」、「吃兩碗粉給一碗錢？」、「後面保時捷都乖乖停，就這台破車在耍獨屌」、「有錢人的思維，凡人不會明白」。

但也有網友靠地址認出該處是信義區微風南山百貨的地下停車場，稱該處停車場都很空曠，就算一次佔兩格也不會影響到他人停車，還有網友認為，「這樣停才對 你懂啥？ 你撞到賠不起欸 他是在幫你」、「沒車我也這樣停阿」、「他在幫你存錢」、「保護別人也保護自己」。