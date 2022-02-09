海洋委員會海洋保育署9日晚間發布，海保署海保救援網（MARN）今天陸續獲報共有3隻活體鯨豚擱淺，海巡署第三巡防區等單位立即展開救援，已經於傍晚協調基隆市政府安排後送八斗子岸置中心照護。

海保署說，在上午先獲報兩隻海豚擱淺，海巡署第三巡防區、新北市政府動物保護防疫處、MARN救援團隊中華鯨豚協會及海保署桃竹保育工作站即到場處理。隨後於中午再獲報1隻海豚擱淺，經判斷這3隻均為糙齒海豚。經過現場保溼、鎮定後，已於9日下午5時抵達基隆八斗子岸置中心。

海保署說明，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域。台灣海域在新竹至台中海域，及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。這次3隻海豚體長在2公尺上下，都是雄性。

海保署表示，根據救援團隊獸醫現場判斷，3隻糙齒海豚體態都偏瘦，呼吸尚穩定，先發現的2隻海豚並無外傷，第3隻海豚則有輕微外傷及疑似發炎情形，原本希望盡快野放，但因風浪不佳，經過新北市政府動保處與MARN團隊討論，協調基隆市政府安排後送八斗子岸置中心照護。