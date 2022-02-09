學測剛結束，選填志願時，學生和家長免不了多少都會到處打聽各科系的出路和收入，有網友列出工作15年左右薪水前三名的科系，不料卻遭其他網友打槍，令人意外的是，有過來透露，醫學系及牙醫系似乎光環不再，薪資慘遭其他科系輾壓，挨批「CP值」超低。

一名網友在《PTT》指出，從同學那打聽到工作15年左右的薪水，第一名的科系是醫牙（醫學系、牙醫系），年薪300~500以上，其次依序為電資(200~500+)，其他理工(100~200+)，藥學、商科 (80~150+)。

原PO表示，上述的薪資排列是以中位數為主，不包含特例，例如海運，結果前端私立電資的薪水，普遍遠高於頂大的文組，發現科系對收入的影響遠高於學校，想詢問還有沒有漏掉其他年薪穩定高於80萬的其他科系？

貼文一出引起熱議，令人意外的是，不少網友紛紛回應「醫超慘好嗎」、「醫牙根本過時了，CP值根本超低」、「這兩年一堆診所關門大吉」、「醫要看專科，不是每科都年薪300萬」；不過也有網友說「醫牙15年300=是低標，一定超過」。

有過來人分析，台灣現在是科技業至上，直呼「電資一開始就有了吧，不用那麼久年資」、「電資現在5年500是基本了，身邊工程師根本看不起醫牙的收入」、「聯發科今年新人就超過200了」。