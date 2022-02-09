今年春節假期長達9天，受到天候與疫情等因素影響，居家使用影音平台追劇成為重要的娛樂選項，根據遠傳friDay影音統計，總收視人次較去年春節假期成長1成，尤其除夕當天與初一的收視人次，增長態勢較往年顯著，收視付費用戶更是顯著成長近5成。

以內容分類來看，戲劇類收視人次最高、最受用戶青睞，電影次之，而韓流實境綜藝收視人次成長逾1倍最高。春節期間新購的線上付費用戶數較去年同期成長逾五成，顯見民眾對於付費使用OTT平台，享受優質影音內容的接受度明顯增加。

今年的春節收視榜單，韓流影劇獨霸，綜藝、戲劇收視人數也雙雙創高，綜藝類是今年大黑馬，收視成長逾1倍，由知名韓綜《Running Man》奪冠，熱門戲劇衍生的特輯綜藝節目《黃金漁場Radio Star-衣袖紅鑲邊特輯》、《抓住紅衣袖-新春特輯》分列二、三名。戲劇類內容的總收視人次成長逾2成，以現在跟播中的獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》締造奪冠高收視，網路討論度火熱的《衣袖紅鑲邊》、獨家熱門日劇《勿說是推理》則分居二、三名。

電影部分，以韓國喜劇電影《金派特務》表現居冠，親子動畫電影《名偵探柯南：緋色的不在場證明》、《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》分居二、三名。

遠傳friDay影音獨家戲劇《衣袖紅鑲邊》收視轟動，跟播期間創下平台戲劇收視第一，因應熱潮，遠傳friDay影音啟動「超強售後服務企劃」，在新春期間推出《黃金漁場Radio Star - 衣袖紅鑲邊特輯》以及《抓住紅衣袖–新春特輯》兩個特輯節目，2月13日也將獨家邀請到《衣袖紅鑲邊》三位主演-李俊昊、李世榮、姜勛舉辦《衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆》線上見面會，與台灣觀眾線上見面同樂，節目中設有聊天室，讓會員邊看邊聊天。

遠傳friDay影音還推出粉絲福利活動，2月11日中午12:00前到遠傳friDay影音FB/IG粉絲團活動文，留下想對《衣袖紅鑲邊》三位主角的提問，有機會在見面會上讓本人親自解答，還有付費會員專屬抽獎，遠傳friDay影音準備了主演群的獨家小禮回饋粉絲。現在加入遠傳friDay影音付費會員，就有資格參加「衣袖紅鑲邊-瞬間即永恆」線上見面會，2月28日前在遠傳friDay影音官網購買90天儲值方案，再加送30天，還可抽50吋4K電視。

新的一年開展，遠傳friDay影音準備了超強片單，包含基努李維相隔18年再度回歸的新片《駭客任務：復活 搶先版》，《駭客任務》三部曲是經典的科幻電影系列，片中建構出的科技與人類社會高度融合的世界，包括網絡病毒、虛擬實境、互聯網、與AI機器人對立等科技話題，至今仍是全球科技話題。此外，抓鬼始祖《魔鬼剋星：未來世 搶先版》回歸，為《魔鬼剋星》正宗續集，由《蟻人》保羅路德攜手天才童星芬恩伍法德再戰經典。

《王者理查》則是改編自網球名將大小威廉斯姐妹的教練、父親的電影，鼓舞人心的真實故事。《金派特務》則是繼《雞不可失》後最爆笑的韓國電影，2021喜劇票房冠軍破40億元票房，《特務搞飛機》金英光攜手李光洙女友李善彬，雷包偵探×菜鳥特工超ㄎㄧㄤ辦案，「笑果」吸睛指數破表。

喜歡韓流影視的用戶，除了現正熱播的獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》，遠傳friDay影音即將推出最新獨家韓劇《軍檢察官多伯曼》、跟播韓劇《優越的一天》。韓綜部分也推出由戲劇《酒鬼都市女人們》的衍生綜藝節目《山友都市女人們》、療癒實境韓綜《偶然成為社長第2季》。

在日迷觀眾中得到超高好評的《不能相愛的兩個人》，令人飆淚的暖心神作動漫《國王排名》邁入後半篇、及即將迎來最終回的《鬼滅之刃 遊郭篇》也絕對是不能錯過這必追之作 。