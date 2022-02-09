經過9天年假的休養生息，年後第一週，北市就業服務處迅即於10及11日推出金虎年第一波徵才活動，邀集7家廠商、釋出240個工作機會，其中最高月薪達50K、時薪達200元，北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎開春後期待更上一層樓或求職民眾，踴躍至各就服站參加。

陳信瑜表示，住宿餐飲及百貨零售業一如年前般的缺工，而隨著基本工資的調漲，向來於統計圖中被歸類為高工時低薪資的產業，也早在年前超前反應勞動條件，大幅拉高薪資調幅，藉以吸引優秀人才投入服務產業的動能，據就服處資料統計，整體薪資與去年同期相較成長6%-11%，約2000至4000元。

百貨、餐飲業的優點為入行不難，工作易上手，還有隱形薪水，如員工餐免費(或補助)、免費員工制服、安全鞋補助、健檢等，可讓自己的荷包省下一筆不小的開銷，再加上完善的教育訓練課程，不僅可與公司一同成長，還可增長自己的職場生涯，且於週間自由選擇休假的時間，從事旅遊或私事處理，更是百貨餐飲業輪班制的優勢。

陳信瑜強調，人力資源是餐旅服務業最大資產，故培養未來優秀管理幹部是餐飲及零售業的重要課題，本週釋儲備幹部職計有豆府餐飲40名，高薪45K，軒饌廚坊5名，高薪40K，新光三越10名，高薪39K。廚師職以微風廣場Rosmarino義式餐廳-副主廚/資深廚師/廚師5名，高薪50K居本週之冠，欣葉日本料理內場日式廚師5名，高薪44K，助理廚師10名，高薪38K。此外尚有台北花園大酒店、三商家購(美廉社)、豆府(股)公司等也都釋出職缺。

徵才地點為10日在艋舺、南港東明青銀就業服務站舉辦，11日在西門就業服務站舉辦，活動時間皆為下午2-4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜最後再補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至111年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，防疫新生活期間，參加各就服站現場徵才活動之求職民眾，當天需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。