新北市八里區今天有3隻糙齒海豚擱淺，生命跡象穩定。（陳彩玲攝）

新北市八里區今天有3隻糙齒海豚擱淺，生命跡象穩定，皆為雄性、成年，疑似追食時不慎進入潛水區，原預計當場野放，但因風浪過大，新北市動保處決定先送往基隆八斗子救治站安置，約傍晚5點多抵達，將進行檢查，擇日野放。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，今天上午8點接到民眾通報，八里安檢所旁有2隻鯨豚擱淺，中午12點多又有1隻鯨豚擱淺，經查為活體糙齒海豚擱淺，初步檢查後，生命跡象穩定、健康狀況尚可，原預計當場野放，但因風浪過大，立即派遣管制車進入，送往基隆八斗子救治站安置。

楊淑方指出，3隻糙齒海豚都是雄性，體長約200公分至210公分，屬於成年海豚，研判這3隻糙齒海豚可能是小群體，在追逐或追食過程中不慎擱淺。

新北市政府動物保護防疫處協助後送，約莫下午5點多抵達基隆安置所。中華鯨豚協會專員郭祥廈說，目前1隻有嗆水狀況，情緒特別緊張心跳達100多下，將先進行安撫，另2隻則相較穩定，今晚會進行血檢、超音波檢查，若沒有太大問題等風浪平息會進行野放。