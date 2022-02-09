女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，其擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，被封為學霸女神、鄉民女神，身材火辣的她，還自創服飾品牌兼當模特兒，常在社群網站Po美照燒大家，最近她又曬出一張泳裝辣照，不但幾乎整件鏤空，還中門大開炸出美胸，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

邵岱兒9日在IG貼出試穿新款泳裝的照片，只見她穿著大紅色繞頸比基尼，腰身幾乎全是鏤空剪裁，只剩一條一條線支撐，展現出她的纖細水蛇腰，加上下半身的開高衩，更顯得美腿修長，更吸睛的是，胸前還有個大洞設計，幾乎只剩兩片布，完全包不住她的傲人上圍，東西半球直接跑出見客，火辣指數破表。

新照曝光後，許多男粉絲忍不住激動留言「暈死」、「超級辣」、「穿醬子讓人受不了」、「太正惹」、「哇！在泳池看到一定抽筋，流鼻血」。

邵岱兒不只學歷高，還擁有商業頭腦，近來則鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，並親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈。