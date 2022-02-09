興櫃關鍵製程設備大廠旭東（4537）受惠面板需求增溫，元月營收睽違3個月重返成長正軌，達2.09億元，月增24.75％、年增9.65％。

展望2022年顯示器產業，由於疫情過後供應鏈長短料問題逐步緩解，市場需求回到正軌，加上TV面板價格下滑，有利品牌衝刺出貨。市場預估2022年TV出貨量將成長3.3％，且在大尺寸面板需求增長下，2022年TV平均尺寸也有望增加2吋來到52吋，促使相關廠商加碼投資。

隨著面板製造商相繼轉往利基型、高附加價值產品發展，以及大陸政府補貼轉向，使大陸面板廠由積極擴產轉為提高獲利為主，使得面板廠於2021年獲利普遍大幅增加，整體產業結構漸趨健康。近年相關廠商資本支出轉向聚焦提升自動化、加值化的相關設備，旭東作為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，首當受惠，近來多次獲得台、陸系面板廠最佳供應商殊榮。

旭東近2年也反映面板、自行車及半導體產業客戶需求，分別於大陸昆山及台灣台中擴建廠房，其中因應面板自動化及自行車設備需求的昆山廠也已上樑，預計2022年第一季完工，於第二季正式啟用，旭東2022年業績展望樂觀。