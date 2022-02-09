行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院今日發布新聞稿表示，有關亞泥公司在花蓮新城鄉租用礦場，涉及原民保留地的長年紛爭，近日已做出調查報告，報告結果顯示，並無不法，但忽略傳統慣習，有行政瑕疵，對此將制定計畫，讓亞泥、部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」。

為了消弭長久以來亞泥於花蓮新城山礦場採礦的紛爭，蔡總統於2017年12月指示，由部落代表、政府、亞泥公司三方組成真相調查專案小組。行政院於昨日核定真相調查報告。

行政院表示，副總統賴清德在擔任行政院長期間，於2018年6月成立調查小組，並由行政院政委林萬億擔任召集人、原民會主委夷將Icyang擔任副召集人，經濟部、亞泥、專家學者、部落代表等組成小組，並委由東華大學進行調查。

行政院指出，2018年至2020年共開過7次會議，並完成2點結論，首先，此事並無發現不法；但行政作業有瑕疵，忽略了原民的傳統慣習。

行政院說，在歷經22次部落與亞泥協商後，達成多項共識，未來將制定「原住民保留地權利回復計畫」，亞泥成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」，並主動踐行諮商同意程序。