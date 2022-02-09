國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，遭爆竟使用大陸劣質零件，引發各界關注，中科院也證實，去年3月履約驗收時發現包商不法行為，已經移送法辦，並啟動應變機制。對於天弓飛彈零件使用瑕疵品，民進黨台北市議員王世堅直呼「天哪」、「不可思議」，並建議中科院的管理和國防部脫鉤。

王世堅今天(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，立法委員不分黨籍，不能有任何的藉口，不敢審查中科院或任何國防部會的預算，只因為要抗中保台就噤若寒蟬，「有這樣的想法，就是怠惰、瀆職，絕對不行」。

王世堅認為，難免會有不肖份子藉由抗中保台的大旗混水摸魚、撈好處，中科院這次發生的事情非同小可，「從天弓飛彈零組件、電線、螺絲、整流器都用瑕疵品，天哪！你能想像嗎？這是不可思議的事情。

王世堅直言，中科院的年度預算超過500億元，員工超1萬人，是何等重要的單位，台灣應當自主研發武器的方向是對的，因此對中科院的管理就要非常詳實，一定要精益求精。

王世堅指出，現在中科院因為由國防部長兼任董事長，自己不能罰自己，出了事情導致延宕採購的強況很多，研發、採購延宕了，交出來的東西品質還有問題，現在是好好整頓中科院的時候。

王世堅說，蔡總統應該私下有很多整頓作為，中科院這是陷蔡總統於不義，國防自主的方向是對的，但難免有不肖之徒混水摸魚。當今之計，國防部和中科院董事長應該分開，任命專業人士經營中科院，國防部長去管更多事情，中科院獨立於國防部外管理。