對於民眾黨議員提名人遭爆曾有酒駕紀錄一事，民眾黨主席柯文哲傳出在黨內會議中嚴厲要求地方黨部勸退，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

今（2022）年11月26日將舉行縣市長、議員選舉，民眾黨新北市第六選區議員提名人林致兵及桃園第一選區議員提名人陳品杰卻遭爆曾有酒駕的紀錄，引起各界關注。

柯文哲日前曾經表示，法治國家不溯及既往、依法行政是個文化，當初提名辦法要申請良民證，但就是沒一條幾年前酒駕就不准提名，但事後發現有問題，每個人都傻眼。在法治跟民粹之間要取得平衡，要訂定新規則，有酒駕不准提名，大家同意就寫在規則裡，但已經提名要怎麼處理善後。

而根據《ettoday》今（9）日報導，柯文哲今日在民眾黨的黨內例會中要求處理酒駕問題，嚴厲要求地方黨部勸退林致兵與陳品杰。柯文哲特別點名林致兵，指其酒駕事證明確，一定要其退選，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

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