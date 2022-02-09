漲價、出貨加持，三福化（4755）1月營收持續攀高，達5.86億元，月增14.5％，年成長79.73％；激勵股價強勢漲停。伴隨部分回收產線工程款進帳、越南新廠運作貢獻，首季營運可望更上層樓。

此外，國碳科（4754）、德淵（4720）營運也都持穩推進。德淵在漲價策略支持下，1月營收3.34億元，月增6.7％，年增0.26％；國碳科1月營收0.42億元，年增5.53％。

三福化去年營收47.8億元、年增25％；其中，精密化學品佔比約59％、基礎化學品約24％、新興化學品約17％。第四季受漲價與旺季帶動，單季獲利有望再走高，法人評估三福化去年全年EPS上看5~5.5元。

三福化今年營運成長動能活絡，除越南材料廠與氣體廠投產貢獻，還有新興化學品顯影劑回收處理量能增加及推出新世代精密化學品。

其中，新興化學品顯影劑回收工程擴產工作會於第三季完成；開發半導體與面板應用的新產品包括新世代高階凸塊製程的光阻剝離劑與高解析度面板所需的銅蝕刻液新配方產品。

此外，三福化越南材料廠鎖定當地太陽能產業及台灣市場需求，預計產能利用率第一年即可達四成以上；氣體廠鎖定越南境內鋼鐵、電子、營建工程等產業，目標第一年拉升產能利用率至5成。

德淵特化產品面板UV膠毛利率達3成，獲國內面板廠採用；代理的兩項特化產品披覆膠、AB膠客戶需求持續看好，整體特化業績可望穩增15～20％。因應環保趨勢，德淵已取得環保生質認證，環保熱熔膠在大型客戶採用後，營收占比有望從3％提高為6～10％。