彰化市喬友大樓鑑定有危害公共安全疑慮，縣府去年12月發函要求30日內限期拆除，今年1月20日期限已到，縣府將委託規劃設計公司，規劃拆除工法，確定15日開標，招標施工單位判斷，附近街道狹小，預計拆除工期要好幾個月，到年底前，喬友大樓還不會在視線消失。

彰化市喬友大樓所有權人多達113位，雖縣府函文所有權人要拆除，不過產權複雜，期限到還沒有動作，縣府也已預先設想，去年議會破天荒首度未刪減拆除經費，縣府就是為了這樁事預做準備，但縣府強調，代墊拆除後，拆除費用還是要向所有權求償。

建設處長湯國榮表示，喬友大樓周邊街道狹小，為了安全起見，縣府要代拆，也要有萬全的準備，將委託規劃設計，確定施工方法，拆除步驟，要進駐多少機具，並評估工程經費，在委託工程單位進駐拆除，得標規畫設計者為監造廠商，預計15日開標。

考量規劃設計還要一段時間，接續在進行招標工程廠商，預估施工也要好幾個月工程，國內技術加上位處熱鬧市區，不可能採爆破瞬間瓦解的方式，再加上行政作業程序等，預計到年底前，喬友大樓還是會繼續存在。

縣府強調，喬友大樓已經有超過一半已上遞交都更意願書，都更籌備會已經成立，將持續輔導，在上半年度正式成立都更委員會。

業者保守估計，喬友大樓改都更，未來要再蓋17層大樓，開發商至少得投入13億元，但是附近土地已增值達到每坪70多萬元了，隨著彰化鐵路土地高架化等，車站前土地炙手可熱，未來前景相當被看好。