袁子芸這兩年已慢慢開始累積在台灣的影視作品。（陳俊吉攝）

台灣演員袁子芸參演的日片《在車上》，8日獲得奧斯卡4項大獎提名，成為另類台灣之光，今她為宣傳電影出席記者會，聊到片中與日本男星岡田將生上演親密吻戲，她爆料因拍吻戲時接近放飯時間，男方吻上來瞬間肚子突然叫得超大聲，後來自己肚子也餓到咕嚕叫，讓收音師尷尬說：「你們肚子也叫太大聲了吧！」兩人排練加拍攝共親了5、6次。

另袁子芸也有跟日本影帝西島秀俊對戲，她說這等影壇大前輩、影帝級演員私下其實很友善，像西島曾跟她閒聊說之前有來過台灣旅遊，希望有機會再訪寶島。袁子芸形容西島本人很帥而且身材很壯，「他穿衣服很挺、肩膀很寬，他有練武術，有時他會脫外套，就看到胸肌跟肩膀」，更露出惋惜的表情說西島有場拍裸上身的戲，但自己沒有在現場。

《在車上》由名導濱口龍介執導，袁子芸對導演的讀本、導戲技巧十分難忘，她說：「從試鏡到演員們一起讀本，濱口導演就請我們不帶感情地念台詞，同時想像自己肚子裡有一顆鈴鐺，必須透過語言的力量去震動對方肚子裡的鈴鐺。」電影殺青時濱口龍介還對著袁子芸說：「妳每一天都越來越亮眼。」讓她感動落淚。袁子芸去年已憑《在車上》踏上坎城影展紅毯，今年是否會飛美國參加奧斯卡盛典尚未確定。電影11日在台上映。