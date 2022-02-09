國道一號南向176.2k處，9日下午5時53分發生一起車輛連環追撞交通事故。（記者爆料網提供／盧金足台中傳真）

國道一號南向176.2k處，9日下午5時53分發生一起車輛連環追撞交通事故，行經該路段的用路人，拍下4輛自小客車接連撞上行駛最前面的國光客運，由於正值下班尖峰時間，一度釀成塞車，台中市消防局獲報後緊急將受傷的6女3男送醫救治，車禍肇事原因，警方還要進一步調查釐清責任。

今天下午國道一號南向176.2k處近6時發生一起國道車禍，四車追撞引擎蓋被擠壓不成形，遭追撞的自小客車，被撞到後車廂半毀，最後一輛廂型車緊急打開後車廂示警。

消防局獲報後，6時13分到車禍現場立即將自小客客車內的1男1女2名傷者送醫，兩人頭部有撕裂傷，幸好意識清楚，送往中國附醫救治。

隨後又於6時18分載送自小客車2名年約25歲的女性乘客，傷者表示胸痛，意識清楚，送往台中榮總，6時30分再載送2男1女，計3名自小客車的傷者，3人有擦傷與胸痛，意識清楚，火速送往中港澄清醫院救治。

由於傷者不少，救護車急駛上國道救人，6時34分再載送2名搭乘自小客車的女性傷者，送往中港澄清醫院診療。

4輛自小客車接連追撞上國光客運，9名傷者幸好大都輕傷送醫，但駕駛與乘客大受驚嚇，肇因是否為用路人涉及未注意前車前情況，或有違規駕駛等因素，警方正進一步調查釐清肇事原因。