104歲高齡的張祖詒，曾是經國先生最倚重的文膽，經國先生與他的緣起，始於1972年接任行政院長起，至1988年辭世；張祖詒先生在經國先生旁見證了台灣政壇的風雲起落。張祖詒以2年的時間伏案追憶與經國先生的情誼，親撰的《總統與我》將於10日上市。

「在我的心目中，他當然是位保國衛民的好元首，但更是一位慈祥和藹的長者。他有豐富的熱情，充滿的愛心，殫精竭慮，無時無刻不在想方設法，要讓國家壯大強盛，要讓民眾安居樂業。」張祖詒在自序中指出，在20世紀的60至80年代，經國先生對國家社會的關切，早已具備了「以天下為己任」的精神，也就是那種超越一己利害的無私精神。因之無論看他內在的思想論述，或看他外在的施政實踐，都證明他已把握到那時代亟須革新復興的歷史重心，他也早已被認為是那時代的歷史人物。

「筆者有幸在那時代裡，能有奇緣長期追隨歷史中心人物左右，為創造歷史使命的巨人略盡一些棉薄。而在總統辭世34年後，筆者賤軀粗健，尚能記得一些回憶、作成實錄，讓我不慚卑微，而引以為榮。」對於張祖詒把跟隨經國先生16年的所見所聞，以坦率的語言公諸於世，前總統馬英九推薦指出，其中許多幕後協調，外界從未知悉「祖詒先生以逾百歲之齡，仍秉持春秋之筆，為國家留下如此詳實重要之紀錄，我深為感動與敬佩。尤其是在經國先生日記已經公布的今天，對世界各地研究中國近代史、尤其台灣民主改革歷史的學者來說，更是不能錯過的一本好書。我誠摯向海內外讀者推薦。」

財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復在也推薦文中指出：「大家都知道經國先生平時是沉默寡言的，部下向他報告，他很少評論。然而他和祖詒先生間的對話和互動的確是很稀有的。我想經國先生一定是對他長期考核，知道他為人誠懇、忠實、勤奮、守密，所以才對他充分信任，託他做很多不是他職責內的事。」