對於有網友在臉書貼文指出，有些房子租金很貴，一年18萬租金，20年就替房東繳360萬的貸款，那間房子也才賣368萬，質疑是「阿呆嗎？」不過有民眾回應，用租的相對彈性且方便，「沒人租20年」、「368萬的房子在哪裡？」

有網友在《靠北租屋2.0》臉書頁投稿表示，有些房子租金很貴，為什麼還是有人肯去租呢？幫忙房東繳貸款？租便宜點的，三五年下來就可省不少錢了。也能有頭款買房貸款，每個月租那種超過一萬元的房子，一年18萬租金，二十年房客替房東繳360萬的貸款，那間房子仲介也才賣368萬給你加重新輕裝潢50萬，一堆阿呆！

不過有民眾回應指出，以台北來說，有些時候不是買不起，可能是因為工作地點、學區、金屋藏嬌（咦）等理由，因爲沒有要長期持有或居住在那，用租的相對彈性且方便。他就遇到蠻多為了小孩學區每月花7、8萬租房子，還一次付清一年租金。

也有人說，事情不是如此簡單，每個人都有他喜歡的城市區域，或是沒有頭期款，不想背貸款。因為沒頭期，其實若不用頭期或頭期只要房價半成至一成內，很多人是可以買房的。

有網友分析，買了房住久了想換風格還要花一筆錢裝潢，租屋想換風格自己找，沒什麼不好。不相信今天自己買了房裝潢好，還會想出租低於1萬以下給別人，除非真的是佛心房東吧！

更有民眾指出，「單純不想繳稅」、「沒人租20年」、「368萬的房子在哪裡」！