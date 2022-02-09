台睿（6580）9日晚間公布，敗血症新藥瑞克西R(RexisR)三期臨床解盲數據，結果未達顯著意義。不過，董事長林群表示，試驗中也顯示，RexisR藥物有降低死亡率趨勢，因此，將積極進行細部統計分析與數據討論，找尋明確的目標族群及適應症方向，諮詢台灣TFDA後擬定下一步的開發計劃。

台睿的瑞克西R(RexisR)，原本被認為有機會拿下全球首個敗血症新藥，自去年12月以來，即強勁走揚，今年2/7新春開紅盤，更以89.5元創下興櫃天價，預期在三期解盲結果失利中，將衝擊10日股價。

RexisR是自2017年5月起在台灣七家醫院進行的三期臨床，採多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照試驗，主要用於評估在加護病房中的敗血症或敗血性休克患者接受瑞克西R作為輔助治療之療效與安全性研究。2021年8月完成所有受試者的收案和治療，總共納入330位病患，其中瑞克西R用藥組164人、安慰劑組166人。

瑞克西R藥物主要作用機制為補充患者體內的硒元素，可以有效合成身體所需的硒蛋白，以提升患者的抗氧化力及免疫能力。該臨床試驗結果顯示，整體敗血症的死亡率為17.9%，而敗血症病患在進案時的體內硒濃度普遍低於健康人。

該研究的主要評估指標為敗血症病患28天的死亡率，臨床試驗結果顯示瑞克西R用藥組為與安慰劑組之死亡風險比接近1(Odds Ratio=1.0)，並未達統計學上意義。

另外，次要評估指標則包含7天、14天、21天及加護病房死亡率，亦無明顯之差異，但對於低硒含量的受試者之28天死亡率，瑞克西R用藥組有降低的趨勢。在安全性方面，瑞克西R用藥組在開始治療後發生與藥物有關的不良反應與安慰劑組相當，治療期間沒有發生任何與藥物有關之嚴重不良反應，顯示瑞克西R注射劑具有良好的安全性及耐受性。