三接再外推案今日(9)經環保署環評專案小組初審通過，雖然還有環評大會複審一關要過，但幾乎等同於拿到門票，這也讓中油吃下定心丸。公司強調接下來會「加速趕工」，照預定在2025年6月完工，供氣給桃園大潭電廠。

中油強調，三接完成不但可以就近送氣給大潭電廠，還能形成北中南三個接收站，未來不光是南氣北送，也可以北氣南送，形成相互備援，穩定供電和供氣。

三接工程目前已完成38％左右，主要是之前已拿到環評的陸上儲氣槽、汽化區。中油發言人張瑞宗表示，再外推案環評通過後，就會開始進行離岸1.2公里的棧橋、工業港等工程。他強調一定會「加速趕工」，期待工作如期穩健完成，在2025年供氣給大潭電廠。

中油表示，專案小組審查通過，代表了環評委員在專業上認同外推案對環境影響程度輕微。過去公司也積極回應，包含三接施工期間及未來營運對於大潭藻礁漂沙的影響、觀新藻礁保護區及白玉藻礁區的地形變遷模擬、取排水管配置對水溫的影響、強化防災能量與海洋防污能力等等。未來將持續監測、定期追蹤潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾。