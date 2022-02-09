俄烏緊張局勢升高 大批比特幣捐款湧向烏克蘭 20:372022/02/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 區塊鏈分析公司Elliptic最新報告顯示，隨著俄羅斯與烏克蘭間緊張局勢升高，許多民眾開始募資並捐贈數十萬美元價值的比特幣給烏克蘭非政府組織與志工團體，希望後者購買武器、醫療設備與無人機以支持烏克蘭軍隊回擊。 俄軍演登場 法稱蒲亭做出承諾隨即遭克宮打臉 馬克宏稱普丁承諾不會升溫烏克蘭局勢 慘遭俄打臉 #烏克蘭 #緊張局勢 #比特幣 #升高 #俄烏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭緊張升溫 日本應美國要求擬援歐洲天然氣 13:572022/02/09 國際 美司法部查獲36億美元失竊比特幣 金額創紀錄 03:552022/02/09 國際 傳6艘俄戰艦通行土耳其海峽 往黑海進行軍演 12:372022/02/09 國際 馬克宏訪俄 自信可阻烏克蘭衝突 04:102022/02/08 話題觀察 分離運動領袖：烏克蘭東部隨時可能爆發全面戰爭 03:502022/02/08 國際 美日擴大軍演 日提案撤僑條件放寬 04:102022/02/09 話題觀察 紐時：俄蓄勢攻烏克蘭 兩岸都在緊盯 11:262022/02/08 國際 德總理蕭茲訪美 料需對烏國局勢選邊站 04:102022/02/08 話題觀察 馬克宏會普丁 提出具體安全保證 04:102022/02/09 話題觀察 俄若入侵烏 拜登放話必斷北溪2號 04:102022/02/09 話題觀察 《國際金融》ECB傳對銀行示警 防範俄羅斯網路攻擊 11:252022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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