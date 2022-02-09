區塊鏈分析公司Elliptic最新報告顯示，隨著俄羅斯與烏克蘭間緊張局勢升高，許多民眾開始募資並捐贈數十萬美元價值的比特幣給烏克蘭非政府組織與志工團體，希望後者購買武器、醫療設備與無人機以支持烏克蘭軍隊回擊。