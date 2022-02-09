丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）9日宣布調高去年股息至2500丹麥克朗，並預期今年上半年業績將表現強勁，原因在於現行需求熱絡與全球供應鏈持續打結，促使航運運費高漲而助攻航運業務，但該公司認為今年下半年業務將逐漸恢復正常。