航運運費高漲 馬士基估今年上半年業績強勁 20:372022/02/09 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）9日宣布調高去年股息至2500丹麥克朗，並預期今年上半年業績將表現強勁，原因在於現行需求熱絡與全球供應鏈持續打結，促使航運運費高漲而助攻航運業務，但該公司認為今年下半年業務將逐漸恢復正常。 美檢討航運陳年陋規 盼降低進口商成本 美檢討航運陋規 降進口商成本 #航運 #運費 #高漲 #馬士基 #上半年業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》美國市場需求強 大國鋼本季旺 14:322022/01/28 財經 美國國會挺台動能高漲 籲台美復交漸獲支持 15:232022/02/04 國際 貨櫃航運賺不停 兩路淘金 04:102022/02/09 財經要聞 航運大咖爆海運不是景氣循環股 他狠揭致命痛點 05:212022/02/07 財經 航運三雄被硬拉漲停！內行驚洩目標價：去年演過了 15:152022/02/07 財經 《國際產業》亞赴歐美海運價 小幅回檔尚有撐 08:182022/02/07 財經 雙軋啟動 台股虎年開門紅 04:102022/02/08 財經要聞 科技股財報一喜一憂－股價一度勁揚13％ 亞馬遜驚豔 上季獲利倍增 04:102022/02/05 財經要聞 《國際產業》供應鏈混亂推升運費 馬士基今年獲利居高 17:392022/02/09 財經 運價飆萬物漲 藍色通膨來襲 04:102022/02/05 產業特刊 航運三雄狂漲！最後一波高點來了？美港口驚人現況洩密 13:422022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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