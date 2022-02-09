台中三大預售豪宅爭相禮聘國際設計團隊操刀，為豪宅空間美學帶來新視野，吸引豪客的目光！其中，愛馬仕御用設計法國RDAI操刀「大陸豐蒔」、已故時尚大師卡爾．拉格斐設計「忠泰老佛爺」；「精銳SKY ONE」則結合美國Wimberly Interior奢華飯店美學與垂直綠化的宜居大陽台，，從內部空間到建築外觀都充滿藝術性，將豪宅風格推向更高「藝境」。

榮獲世界前十大頂級飯店設計團隊的美國Wimberly Interior，在世界各大城市皆有頂尖飯店設計作品，尤其是在奢華飯店密度最高的紐約大都會中，紐約瑞吉酒店獨家擁有的The Bentley Suite，就是出自Wimberly之手。

透過Wimberly獨到的設計美學，「精銳SKY ONE」從進入地下停車場開始就開啟了奢華藝術的旅程，全棟建築的公設空間都在Wimberly的深厚的設計魔法施展下，透過幾近藝術品般的原創設計與頂級訂製，呈現與全球頂級飯店同步的高質感品味。

「精銳SKY ONE」基地正對1.5萬坪黎新公園，四面全街廓、360度環景視野，以超越七期的超高綠覆、超大棟距，讓建築與綠海產生緊密互動。為了延伸黎新公園的景觀綠帶，建築基座西南側以編織的概念呈現藝術語彙，一張帶著韻律感的曲線織網由鋼構組成，再讓大樹從網格中挺立穿出、婆娑生姿，猶如一座街角藝術，與公園連結成一體，開創建築藝術、花園藝術的美學新境界。

Wimberly團隊更配合此街角藝術，將迎向編織藝術的室內空間設計為咖啡區，內外美學相連結，讓住戶享有最佳景觀藝境。

曲線的藝術感向上方延展，搭配垂直綠化的宜居大陽台，成就了國際建築的出眾外觀。精銳建設經理朱自仁表示，精銳針對每個建案的特性，量身打造呼應環境的建築地標，因為面對黎新公園，「精銳SKY ONE」呈現「航向綠海」的豪情，以國際富豪的私人遊艇為概念，將宜居大陽台的造型設計如同遊艇的船頭甲板，展演出劃開綠海、波濤壯闊的律動感；為了表現奢華與藝術，更大膽首創立體式宜居陽台造型，包括陽台底部也是弧形設計，同時彰顯品牌的高難度工藝。

座落在南屯區單元二龍富路五段、近公益路口的「精銳SKY ONE」預售豪宅案，規劃地上23層、地下3層超高層建築，產品分為三房50-54坪、三+1房60坪與合併戶120坪，每坪單價62至72萬元，吸引不少北客南下購屋置產。

此外，位在西屯區七期市政北七路與惠中一街口的大陸「豐蒔」，基地面積約550坪，興建樓高27層、地下6層的超高層豪宅大樓，正對大遠百、新光三越雙百貨商圈。一向與國際設計團隊合作的大陸建設，此次邀請法國精品品牌愛馬仕旗艦店御用設計團隊RDAI，以法國新藝術風格規劃，全案住家84戶，產品規劃51至70坪，每坪成交單價已達7字頭，有機會挑戰8字頭。

至於忠泰建設揮軍台中的首座豪宅預售案「老佛爺」，基地位在西區科博館園道第一排，由已故「老佛爺」、香奈兒創意總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）打造法式時尚精品豪宅，樓高34層的摩天豪宅，產品規劃75至145坪，總戶數185戶，每坪成交單價最高直逼66萬元。